INFORMATION CREATIVE legte Quartalsergebnis vor

INFORMATION CREATIVE lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,34 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INFORMATION CREATIVE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at