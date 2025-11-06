Information Services A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Information Services A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,6 Millionen CAD – ein Plus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Information Services A 60,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at