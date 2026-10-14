Espace Real Estate Aktie

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WKN DE: A0RFPW / ISIN: CH0002557400

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14.10.2026 19:00:07

Informationen zur Kapitalerhöhung

Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Informationen zur Kapitalerhöhung

14.10.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zur nachhaltigen Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses beschliesst der Verwaltungsrat der Espace Real Estate Holding AG (Espace) die Durchführung einer Kapitalerhöhung.

Der Verwaltungsrat von Espace hat an seiner Sitzung vom 13. Oktober 2026 entschieden, eine Kapitalerhöhung aus dem an der Generalversammlung 2026 erneuerten Kapitalband durchzuführen. Mit der zeitnahen Investition dieser zusätzlichen Mittel in die konkrete und weit fortgeschrittene Investitionspipeline von rund CHF 170 Mio. sollen die jährlichen Mieterträge bis im Jahr 2030 auf über CHF 48 Mio. gesteigert und dadurch der profitable Wachstumskurs von Espace nachhaltig fortgesetzt werden. Die Gesellschaft strebt an, die Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre auch nach erfolgter Kapitalerhöhung unverändert attraktiv zu halten und ihre dynamische Dividendenpolitik fortzusetzen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden zusätzliche Mittel durch Ausgabe von maximal 241'413 neuen Aktien mit einem Bruttoerlös von maximal CHF 49 Mio. aufgenommen. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1, d.h. neun bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 203.00 je neue Aktie. Nicht im Rahmen der Bezugsfrist bezogene neue Aktien werden im Rahmen einer freien Zeichnung sämtlichen bisherigen Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist am 16. Oktober 2026 (nach Handelsschluss). Die Bezugs- resp. Zeichnungsfrist dauert vom 19. bis 27. Oktober 2026, 12.00 Uhr MEZ. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die neuen Aktien sind erstmals für die an der Generalversammlung im April 2027 zu beschliessende Dividende für das Geschäftsjahr 2026 voll dividendenberechtigt.

Die beiden Ankeraktionäre Artemis Real Estate Holding AG und Familie Dr. Christoph M. Müller haben sich verpflichtet, sämtliche ihnen zustehenden Bezugsrechte auszuüben. Damit ist sichergestellt, dass ein wesentlicher Anteil des angestrebten Bruttoerlöses realisiert werden kann. Eine bevorzugte oder vorgängige Zuteilung von neuen Aktien aus der freien Zeichnung an einzelne Aktionärinnen und Aktionäre, insbesondere an die beiden Ankeraktionäre, findet nicht statt.

Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager und Kellerhals Carrard aus rechtlicher Sicht begleitet. Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Informationen erfolgen. Der Prospekt kann in physischer Form sowie als PDF spesenfrei bei der Espace Real Estate Holding AG, Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn (Tel. +41 32 624 90 00 / E-Mail: info@espacereal.ch) bezogen werden.

Indikativer Zeitplan zur Durchführung der Kapitalerhöhung

16.10.2026 Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte (nach Handelsschluss)
19.10.2026 Beginn der Bezugsfrist und freien Zeichnung für die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre
27.10.2026 (12.00h (MEZ)) Ende der Bezugsfrist und freien Zeichnung
30.10.2026 Zahlungsdatum und Titellieferung der neuen Aktien

Weitere Auskünfte erteilen:

Lars Egger Christian Froelicher
Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung
032 624 90 00 032 624 90 04
lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch
www.espacereal.ch www.espacereal.ch

Über Espace
Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio mit einem Marktwert von CHF 888 Mio. verbindet die Wachstumsperspektiven des Wohnungsmarktes mit den Stabilitätsvorteilen ausgewählter Gewerbeliegenschaften. Damit verfolgt Espace bewusst eine ausgewogene Portfoliostrategie mit langfristig robuster Ertragsbasis. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten entwickelt das Unternehmen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum sowie marktgerechte Gewerbeflächen und schafft nachhaltige Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Espace verfügt über eine solide Eigenkapitalquote von 45,9 %. Die Aktien werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2414996  14.10.2026 CET/CEST

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