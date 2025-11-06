|
06.11.2025 06:31:29
InfuSystems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
InfuSystems hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat InfuSystems mit einem Umsatz von insgesamt 36,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
* pro Trade? Hier informieren!
