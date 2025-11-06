Ingredion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ingredion hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at