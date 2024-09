Inner Mongolia Eerduosi Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Eerduosi Resources gab am 30.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 900,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at