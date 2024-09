Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry präsentierte am 30.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,40 Milliarden CNY gegenüber 4,65 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at