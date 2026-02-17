Innocorp präsentierte Quartalsergebnisse

Innocorp hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Innocorp ein Ergebnis je Aktie von -0,030 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at