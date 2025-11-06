Innospec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innospec äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innospec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 441,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 443,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at