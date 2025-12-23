|
23.12.2025 18:52:14
Inside a $300 Million Bet on a Land-Based Energy Stock That's Fallen 10% This Past Year
New York City-based Horizon Kinetics Asset Management reported a buy of 133,188 shares of LandBridge Company LLC (LB), while the position value decreased by $71.14 million, per a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Horizon Kinetics Asset Management increased its position in LandBridge Company LLC (LB) by 133,188 shares in the third quarter. The post-transaction position totaled 5.63 million shares with a reported value of $300.47 million at quarter-end.LandBridge comprised 3.66% of Horizon Kinetics’ 13F assets after the transaction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.