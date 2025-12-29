|
29.12.2025 19:26:52
Inside a $75 Million Regional Bank Bet With $732 Million in Quarterly Revenue
New York City-based 140 Summer Partners established a new position in Webster Financial Corporation (NYSE:WBS), acquiring 1.27 million shares worth an estimated $75.46 million, according to an SEC filing on November 13.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) released on November 13, 140 Summer Partners LP initiated a new stake in Webster Financial Corporation (NYSE:WBS) totaling 1.27 million shares. The position, valued at $75.46 million as of September 30, accounted for 6.55% of the fund’s reportable U.S. equity assets, bringing total disclosed holdings to 21 positions.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.