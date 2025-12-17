Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.12.2025 06:00:13
Inside Mark Zuckerberg’s turbulent bet on AI
A year of internal disorder, fluctuating priorities and colossal spending at Meta has rattled insiders and investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!