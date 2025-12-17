WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
17.12.2025 06:00:13
Fei-Fei Li of World Labs: AI is incomplete without spatial intelligence
The ‘godmother of AI’ talks about her latest venture to create 3D worlds to ‘superpower’ human creativity in areas including robotics and gamingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
