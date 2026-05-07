Insmed Aktie
WKN DE: A1JJA3 / ISIN: US4576693075
|
07.05.2026 13:38:22
Insmed Posts Narrower Loss In Q1
(RTTNews) - Insmed (INSM) reported a first quarter net loss of $163.6 million, or $0.76 per share, compared to a net loss of $256.6 million, or $1.42 per share, a year ago. Product revenues, net, was $305.96 million compared to $92.82 million.
The company reiterated 2026 BRINSUPRI revenue guidance of at Least $1 billion and 2026 ARIKAYCE revenue guidance of $450 million to $470 million.
As of March 31, 2026, Insmed had cash, cash equivalents, and marketable securities totaling approximately $1.2 billion.
In pre-market trading on NasdaqGS, Insmed shares are down 5.15 percent to $130.04.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insmed Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.