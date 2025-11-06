Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
06.11.2025 18:22:48
Insulet Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Insulet Corporation (PODD) Thursday reported third-quarter net income of $87.6 million or $1.24 per share, compared with $77.5 million, or $1.08 per share in the prior year.
Adjusted net income was $87.8 million or $1.24 per share, compared with $64.3 million or $0.90 per share in the prior year.
Revenues for the quarter were $706.3 million, up from $543.9 million last year.
"We delivered strong third quarter results, a testament to our team's exceptional performance and the transformative power of Omnipod 5 for people living with diabetes," said Ashley McEvoy, President and CEO. "Our continued meaningful engagement with physicians, partners, investors, and our incredible Podder community further reinforces our unique role at the nexus of consumer health, healthcare, and medtech. We're not just advancing diabetes care—we're reshaping it. As we continue to grow, I'm energized by our potential to expand access, accelerate growth, and deliver lasting value for all our stakeholders."
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insulet Corp Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Insulet präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Insulet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Insulet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Insulet Corp Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|276,80
|1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.