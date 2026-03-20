Integrated präsentierte Quartalsergebnisse

Integrated hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 9,6 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,3 Millionen KWD gelegen.

In Sachen EPS wurden 0,020 KWD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Integrated 0,030 KWD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,50 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 35,48 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at