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16.04.2026 06:31:29
INTELLEX legte Quartalsergebnis vor
INTELLEX lud am 13.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,31 JPY, nach 34,94 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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