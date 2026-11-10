Intelligent Bio Solutions Aktie
WKN DE: A2QK2J / ISIN: US36151G1058
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10.11.2026 14:53:57
Intelligent Bio Solutions Inc. Q1 Loss Decreases
(RTTNews) - Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) revealed Loss for first quarter of -$2.65 million
The company's earnings totaled -$2.65 million, or -$0.86 per share. This compares with -$2.98 million, or -$3.49 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.2% to $1.39 million from $1.11 million last year.
Intelligent Bio Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.65 Mln. vs. -$2.98 Mln. last year. -EPS: -$0.86 vs. -$3.49 last year. -Revenue: $1.39 Mln vs. $1.11 Mln last year.
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