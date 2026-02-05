INTELLIGENT WAVE präsentierte Quartalsergebnisse

INTELLIGENT WAVE lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 17,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at