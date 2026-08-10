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10.08.2026 06:31:29
Intense Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Intense Technologies hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intense Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 301,2 Millionen INR im Vergleich zu 229,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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