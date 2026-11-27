Inter Industries hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inter Industries -0,110 ILS je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent auf 200,8 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at