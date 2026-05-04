Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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04.05.2026 07:30:00
Interactive Brokers Is Winning From Market Volatility. Can It Keep Going?
If there's been a winner from uncertainty in the investing world, it's been Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR). As traders and investors race out to protect their portfolios and speculate on rebounds and dips, Interactive is quietly in the background, making money from all the activity. It had a strong first quarter of 2026, and it looks like it can keep riding that momentum for the rest of the year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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