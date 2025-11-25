Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
25.11.2025 12:00:00
Interested in AI Stocks? You Might Consider Buying This Top AI ETF That's Returned 210% in 3 Years
The artificial intelligence (AI) revolution is underway. The good news for investors is that it's still in its relatively early innings, so there is plenty of strong growth yet to come.The global AI market will soar from $189 billion in 2023 to $4.8 trillion by 2033 -- a 25-fold increase in a decade -- according to a spring 2025 estimate by the United Nations Conference on Trade and Development. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 699,00
|3,73%