Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
27.12.2025 19:51:00
Interested in Applied Digital? Mark Your Calendars for Jan. 7.
Applied Digital (NASDAQ: APLD) fills a key role in the growth of artificial intelligence (AI), designing and operating data centers that meet the substantial computing demands of AI technology.The company's share price has risen by 263% so far in 2025 as of Dec. 22. And in just a few weeks, investors will get an idea of whether Applied Digital can keep the momentum going in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Applied Co Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 520,00
|3,91%