Interface B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Interface B hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Interface B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent auf 331,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at