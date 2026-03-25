Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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26.03.2026 00:25:05
Interface VP's Well-Timed Trim Is Worth a Closer Look
This global flooring supplier to commercial clients across key sectors just reported a sale in its latest SEC filing.On March 6, 2026, James Poppens, Vice President of Interface (NASDAQ:TILE), reported the direct sale of 8,000 shares of common stock at an average price of $28.05 per share, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($28.05); post-transaction value based on March 6, 2026 market close ($28.14).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Interface Inc
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23.02.26
|Ausblick: Interface verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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09.02.26
|Erste Schätzungen: Interface öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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30.10.25
|Ausblick: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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16.10.25
|Erste Schätzungen: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Interface Inc
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