INTERGIS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

INTERGIS ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat INTERGIS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202,00 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 194,54 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 173,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at