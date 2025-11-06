International Combustion (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Combustion (India) lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,880 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat International Combustion (India) im vergangenen Quartal 753,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Combustion (India) 638,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at