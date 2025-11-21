F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
21.11.2025 01:35:00
Internet Providers Can Monitor Their Own Cybersecurity Standards, Says Trump’s FCC
In what the Electronic Frontier Foundation calls a "terrible idea," the Federal Communications Commission has rescinded the requirement for telecom companies to issue yearly cybersecurity reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
