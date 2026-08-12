Interpace Biosciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Interpace Biosciences ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Interpace Biosciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Interpace Biosciences 9,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at