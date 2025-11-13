interspace vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

interspace präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte interspace ein EPS von -34,410 JPY je Aktie vermeldet.

interspace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 32,82 JPY gegenüber 9,48 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat interspace im vergangenen Geschäftsjahr 8,85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte interspace 7,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at