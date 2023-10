Intesa Sanpaolo-Aktie fester: Intesa Sanpaolo verstärkt Präsenz in Rumänien mit Zukauf

Die italienische Intesa Sanpaolo kauft die rumänische First Bank von dem in den USA ansässigen privaten Investmentfonds J.C. Flowers.

Der Kreditgeber, Italiens größter nach Vermögenswerten, teilte am Montag mit, dass er eine Vereinbarung über den Kauf von 99,98 Prozent der Anteile, die J.C. Flowers an der First Bank hält, für einen nicht genannten Betrag unterzeichnet hat. Das Unternehmen gab jedoch an, dass die Aktiva der First Bank einen Wert von rund 1,5 Milliarden Euro haben.

"Diese Operation verdoppelt unsere Präsenz in Rumänien, einem wachstumsstarken Land mit starken Verbindungen zu Italien, und passt gut zu unserer Strategie, wertorientierte Gelegenheiten zu ergreifen, während wir uns weiterhin auf organisches Wachstum konzentrieren, um die Rentabilität zu steigern", sagte Marco Elio Rottigni, Leiter der Abteilung für internationale Tochterbanken von Intesa. Die First Bank verfügt über 40 Filialen in Rumänien, wo sie kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden betreut. Intesa betreut in Rumänien rund 60.000 Kunden in 34 Filialen. Die Bank geht davon aus, dass die Transaktion bis zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,24 Prozent höher bei 2,407 Euro.

