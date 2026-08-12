inTest: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

inTest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 35,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at