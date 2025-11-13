Intrusion präsentierte Quartalsergebnisse

Intrusion hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intrusion einen Umsatz von 1,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at