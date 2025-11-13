Inui Warehouse: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inui Warehouse lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 94,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inui Warehouse im vergangenen Quartal 8,34 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inui Warehouse 8,28 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at