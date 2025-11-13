Inventec legte Quartalsergebnis vor

Inventec hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,82 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,29 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at