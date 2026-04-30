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30.04.2026 06:31:29
Invesco präsentierte Quartalsergebnisse
Invesco lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Invesco einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.
Invesco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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