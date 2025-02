Investieren in die Zukunft: Diese 5 Quantencomputing-Aktien sind vielversprechend

Quantencomputing entwickelt sich rasant und könnte zahlreiche Industrien revolutionieren. Neben etablierten Technologiekonzernen gibt es einige weniger bekannte Aktien, die Anlegern in diesem aufstrebenden Sektor neue Chancen bieten könnten.

• Quantencomputing: Chancen im Technologiebereich• Analysten sehen Kurssteigerungen für weniger bekannte Quanten-Aktien• Fünf vielversprechende Quanten-Aktien im Blick

Quantencomputing gilt als eine der vielversprechendsten Technologien der Zukunft, mit dem Potenzial, zahlreiche Industrien grundlegend zu verändern. Während große Technologiekonzerne wie Alphabet mit ihrem Willow-Chip bereits bedeutende Fortschritte gemacht haben, gibt es eine Reihe von Unternehmen, die weniger im Rampenlicht stehen, aber dennoch entscheidend zur Entwicklung dieser Technologie beitragen und für Investoren womöglich interessante Anlagemöglichkeiten bieten könnten.

1. FormFactor-Aktie - Kryotechnologie als Schlüssel zur Quantenwelt

FormFactor ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,93 Milliarden US-Dollar (Stand: 14. Februar). Der Spezialist für Test- und Messtechnologien ist über seine kryogenen Systeme in das Quantencomputing involviert. Diese Systeme sind essenziell, um die extrem niedrigen Temperaturen bereitzustellen, die Quantencomputer benötigen.

Aktuell ist die Aktie noch nicht auf dem Radar vieler Investoren und verzeichnete 2024 einen Rückgang um 8,3 Prozent. Analysten geben jedoch gemäß Barchart eine "Moderate Buy"-Einschätzung mit einem durchschnittlichen Kursziel von 53,75 US-Dollar ab, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 42 Prozent entspricht (Stand: 14. Februar 2025).

2. Coherent-Aktie - Laser-Technologie für Quantenanwendungen

Coherent, ein in Pennsylvania ansässiges Unternehmen, verzeichnet eine Marktkapitalisierung von rund 13,45 Milliarden US-Dollar. Der Spezialist für Laser- und Optiksysteme beliefert auch die Quantencomputing-Industrie, insbesondere für Atomfallen und Photon-Verschränkung.

Trotz eines Kursanstiegs von 124,91 Prozent im Jahr 2024 bleibt Coherent ein vergleichsweise unbekannter Name im Quantenbereich. Analysten bewerten die Aktie laut Barchart als "Moderate Buy" und sehen ein Kursziel von durchschnittlich 112,38 US-Dollar, was einem Anstieg von 29 Prozent entspricht (Stand: 14. Februar 2025).

3. Honeywell-Aktie - Quantencomputer aus dem Industriekonzern

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 131,84 Milliarden US-Dollar gehört Honeywell zu den Schwergewichten der Industrie und ist in zahlreichen Branchen aktiv. Doch nur wenige Anleger wissen, dass das Unternehmen mit seiner Tochtergesellschaft Quantinuum einer der führenden Hersteller von Quantencomputern ist.

Obwohl der Aktienkurs im letzten Jahr nur um 7,48 Prozent gestiegen ist, sehen Analysten Potenzial. Die "Moderate Buy"-Einstufung mit einem durchschnittlichen Kursziel von 246,20 US-Dollar deutet auf eine mögliche Steigerung um 21 Prozent hin, so Barchart (Stand: 14. Februar 2025). Zudem könnte die bevorstehende Unternehmensaufspaltung womöglich neue Chancen für Honeywell und Quantinuum bieten.

4. Marvell Technologies-Aktie - Halbleiter für die Zukunft des Quantencomputings

Mitte Februar zählt Marvell Technologies mit einer Marktkapitalisierung von 92,16 Milliarden US-Dollar zu den größeren Akteuren auf dem Markt. Das Unternehmen stellt Hochleistungs-Halbleiter her, die für KI, Netzwerke und Speicherlösungen genutzt werden - und zunehmend auch für Quantencomputing.

Die Aktie ist im Jahr 2024 um fast 90 Prozent gestiegen, was das wachsende Vertrauen in Marvells Technologie widerspiegelt. Analysten bewerten sie gemäß Daten von Barchart mit "Strong Buy" und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 131,40 US-Dollar, was ein weiteres Potenzial von rund 23 Prozent bedeutet (Stand: 14. Februar 2025).

5. SAP-Aktie - Quantencomputing trifft auf Unternehmenssoftware

Mit einer Marktkapitalisierung von 318,44 Milliarden Euro arbeitet SAP daran, Quantencomputing in seine ERP-Software zu integrieren. Das Unternehmen ist Mitglied im Quantum Technology and Application Consortium und setzt darauf, die Technologie für Unternehmensanwendungen nutzbar zu machen.

Die SAP-Aktie verzeichnete 2024 ein Plus von 72 Prozent. Analysten geben laut Barchart eine "Strong Buy"-Bewertung ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch bei umgerechnet etwa 277 Euro (290 US-Dollar) und lässt damit keinen Spielraum für weitere Kursgewinne (Stand: 17. Februar 2025).

Unterschätzte Anlegerchancen im Quantenbereich?

Die Unternehmen FormFactor, Coherent, Honeywell, Marvell und SAP könnten laut Analysten von der wachsenden Bedeutung des Quantencomputings profitieren. Während einige von ihnen bereits solide Gewinne verzeichnen, haben andere noch Nachholpotenzial. Anleger blicken gespannt auf die weitere Kursentwicklung.

