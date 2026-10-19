19.10.2026 05:48:38

Investitionsgipfel mit Merz beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin beginnt am Montagabend ein Investitionsgipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz. In einem stillgelegten Kraftwerk in Berlin begrüßt der CDU-Vorsitzende zum Auftakt Vertreter zahlreicher Unternehmen aus Deutschland und dem Ausland, darunter den Chef des US-Chipherstellers Nvidia, Jensen Huang. Wie es aus Regierungskreisen hieß, plant die Bundesregierung eine Kooperation mit Nvidia.

Am Dienstag wird der Investitionsgipfel an einer privaten Wirtschaftshochschule fortgesetzt, zumeist hinter verschlossenen Türen. Nach einer Eröffnungsrede von Merz sind verschiedene Veranstaltungen geplant, dabei sind auch mehrere Bundesminister. Ziel der Bundesregierung ist es, dass die privaten Investitionen in Deutschland steigen./hoe/DP/men

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