Investment Manager Ditches CarMax Stock Amid Market Concerns

On November 12, 2025, Hutchinson Capital Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it fully exited its CarMax (NYSE:KMX)position, reducing exposure by about $9.96 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025, Hutchinson Capital Management sold all 148,230 shares of CarMax during the quarter. The fund's CarMax holding, previously 1.8% of assets under management as of June 2025, is now fully liquidated, with no shares or value remaining on the latest 13F report.Hutchinson Capital Management sold out of CarMax; the position now represents no reportable CarMax holding in the fund's 13F assets under management.
