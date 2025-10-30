Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
|
30.10.2025 15:23:00
Investment Manager Goes Shopping for Fixed-Income ETF, According to Recent Filing
On October 20, 2025, My Personal CFO, LLC disclosed a new stake in Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCSH), acquiring 165,923 shares for an estimated $13.26 million based on quarterly average price.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, My Personal CFO, LLC initiated a new position in Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH), acquiring 165,923 shares. The value of this purchase was $13,262,225; this acquisition increased the fund’s total 13F reportable holdings to 94 as of September 30, 2025.This was a new position; VCSH now accounts for 5.1% of My Personal CFO, LLC’s reportable 13F assets under management as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Submehr Nachrichten
Analysen zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Submehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.