Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie

Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US33834B2079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 15:23:00

Investment Manager Goes Shopping for Fixed-Income ETF, According to Recent Filing

On October 20, 2025, My Personal CFO, LLC disclosed a new stake in Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCSH), acquiring 165,923 shares for an estimated $13.26 million based on quarterly average price.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, My Personal CFO, LLC initiated a new position in Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH), acquiring 165,923 shares. The value of this purchase was $13,262,225; this acquisition increased the fund’s total 13F reportable holdings to 94 as of September 30, 2025.This was a new position; VCSH now accounts for 5.1% of My Personal CFO, LLC’s reportable 13F assets under management as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Submehr Nachrichten

Analysen zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Submehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen