Investment-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Baader Bank

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Mit Blick auf das erste Jahresviertel rechnet Analyst Knut Woller mit einer guten operativen Dynamik. Dies schrieb er am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Softwareherstellers.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von SAP SE befand sich um 12:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 220,20 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 24,89 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 182 593 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 sank die Aktie um 6,8 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 wird SAP SE voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 10:59 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.