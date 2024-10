Investment-Tipp Covestro-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 52 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im zyklischen Chemiesektor habe die erwartete Erholung des Volumenwachstums im ersten Halbjahr nicht stattgefunden, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Frühindikatoren seien im negativen Bereich geblieben. Mit Blick auf 2025 sieht er nur begrenzte Verbesserungen in den Endmärkten Bau und Agrar und Risiken für den Automobilbereich. Er favorisiert innerhalb des Sektors Papiere von Konsumchemie-Unternehmen und Industriegase-Herstellern, während er für Agrarchemie am pessimistischsten ist. Bei Covestro passte der Experte das Kursziel an die Offerte von Adnoc an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Covestro-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 09:12 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 58,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8 823 Covestro-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 10,8 Prozent. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

