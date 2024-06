Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Symrise-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach einem Gespräch mit Finanzchef Olaf Klinger mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Equal Weight" belassen. Klingers Zuversicht mit Blick auf das operative Margenziel (Ebitda) für 2024 habe sie beruhigt, schrieb Analystin Amy Lian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit liege der Fokus des Aromen- und Duftstoffeherstellers offenbar auf einem profitablen Wachstum.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie musste um 08:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 113,60 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 3,17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über Frankfurt Symrise-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 15,4 Prozent nach oben. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden.

