ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 128 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen dürften ein geringeres organisches Umsatzwachstum belegen als ursprünglich von ihm und vom Markt erwartet, schrieb Analyst Charles Eden in einem am Montag vorliegenden Ausblick. An den Jahreszielen, die er für erreichbar halte, werde der Aromen- und Duftstoffehersteller aber wohl nichts ändern. Das neue Kursziel begründete Eden vor allem mit der gesunkenen Branchenbewertung./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 17:19 / GMT



