HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 112,50 auf 100,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit seiner Amtsübernahme 2024 habe der neue Chef Jean-Yves Parisot kommuniziert, eine bessere Balance von organischem Wachstum, Margensteigerung und der Barmittelummünzung in Gewinne anzustreben als seine Vorgänger, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe die dafür nötigen Initiativen eingeleitet, für die Realisierung seines Selbsthilfepotenzials aber noch eine Wegstrecke vor sich. Kurzfristig fehlten Kurstreiber./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.