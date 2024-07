Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Daimler Truck-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Absatz im zweiten Quartal sei höher gewesen, als sie erwartet habe, schrieb Analystin Daniela Costa am Dienstagvormittag. Sie passte ihre Jahresschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis entsprechend nach oben an.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 14:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 36,17 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 27,18 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 446 360 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 11,5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 10:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.