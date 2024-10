Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die BMW-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor dem Quartalsbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frage, die Investoren am meisten beschäftigen dürfte, drehe sich um 2025 und in der Folge um die Kapitalausschüttungen des Autobauers, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die BMW-Aktie bewegte sich um 16:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 77,16 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,98 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 325 317 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2024 18,7 Prozent. BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

