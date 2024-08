Investment-Tipp Symrise-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 104 auf 116 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten zwar die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie zeigten jedoch, dass der Aromen- und Duftstoffehersteller weiterhin nicht schneller wachse als Konkurrent Givaudan und diesem mit der operativen Ergebnismarge (Ebitda) weit hinterherhinke. Maul hob seine Schätzungen an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:06 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 111,60 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 222 556 Symrise-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 13,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

