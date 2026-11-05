Investors Title Aktie
WKN: 923112 / ISIN: US4618041069
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05.11.2026 14:38:48
Investors Title Co Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Investors Title Co (ITIC) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $9.430 million, or $4.97 per share. This compares with $12.214 million, or $6.45 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $81.895 million from $73.023 million last year.
Investors Title Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.430 Mln. vs. $12.214 Mln. last year. -EPS: $4.97 vs. $6.45 last year. -Revenue: $81.895 Mln vs. $73.023 Mln last year.
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